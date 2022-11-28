«Зима начнется всплесками»: Василиса Володина объявила, почему для многих декабрь окажется самым важным месяцем в году

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале сделала прогноз на начавшуюся неделю, которая станет переходом от осени к зиме.
Василиса Володина обозначила ее как «трудоголическую». Именно сейчас стоит активно приступить к делам, чтобы успеть их закончить к Новому году. Строгое следование планам обеспечит успех в делах.
Декабрь для многих оказывается самым важным месяцем в году: мы подводим итоги, спрашиваем себя, каким для нас был уходящий год.
Последний месяц года, по словам Василисы Володиной, не обещает быть простым.
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«Станет чуть больше разногласий (если хотите договориться с кем-то о чем-то — используйте понедельник или выходные). Зима начнется всплесками супружеских и любовных недоразумений (я ему это, а он мне вон что!). Пятница — неудачный день для того, чтобы пить и буйствовать. Выходные нежные, особенно воскресенье», — написала Василиса Володина в своем телеграм-канале.