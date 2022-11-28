Мир все-таки наступит! Астролог Тамара Глоба дала расклад на ближайшие годы

По словам эксперта, на самом деле в принципе РФ как Водолей не очень любит брать на себя функции рулевого, но так расположились звезды, от судьбы не уйдешь. Продлится ведущая позиция России около 2 тысяч лет.

Что касается ближайшего будущего, то оно не слишком радостно. 2023 год будет очень тяжелым в экономическом плане и стихийных бедствий, понимание о дальнейшем пути придет человечеству только в его конце. Мир забрезжит на горизонте ближе к концу 2024 года. Все устаканится в 2026-м, мир начнет строить новую цивилизацию, где вообще нет границ между странами.

И в 2030 году человечество наконец-то познает полное погружение в здоровые межчеловеческие отношения, основанные на добре и справедливости.

Источник: YouTube-шоу «Стрелец-молодец», LOGOS