Жены будут ссориться с мужьями: Володина предупредила об опасности декабря

К счастью, если все будет запланировано четко, то все и будет выполнено, как задумывалось. Вот только на любовном фронте ожидаются волнения.

«Зима начнется всплесками супружеских и любовных недоразумений (я ему это, а он мне вон что!)», - предостерегла астролог.

Из-за разногласий возможны неприятные последствия. Володина для разрешения конфликтов рекомендовала два дня - воскресенье и понедельник. И не злоупотребляйте напитками 2 декабря! Последствия могут быть самыми неприятными, считает астролог.