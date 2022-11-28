Жены будут ссориться с мужьями: Володина предупредила об опасности декабря

Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: t.me/vasilisavolodina_official

Начало зимы ознаменуется неспокойствием.

Василиса Володина в своем телеграме предупредила поклонников, что они должны постараться уладить все дела до наступления Нового года. Время перед праздником будет наполнено работой у многих.

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К счастью, если все будет запланировано четко, то все и будет выполнено, как задумывалось. Вот только на любовном фронте ожидаются волнения.

«Зима начнется всплесками супружеских и любовных недоразумений (я ему это, а он мне вон что!)», - предостерегла астролог.

Из-за разногласий возможны неприятные последствия. Володина для разрешения конфликтов рекомендовала два дня - воскресенье и понедельник. И не злоупотребляйте напитками 2 декабря! Последствия могут быть самыми неприятными, считает астролог.

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