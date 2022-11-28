Глоба дала прогноз на будущее России: «Ее роль станет ведущей на тысячи лет»

«Роль России станет ведущей. Хочет она того или нет. Наша страна находится под Водолеем, и очень часто Водолею хочется скрыться, спрятаться. Водолею не хочется занимать лидирующие позиции, принимать на себя какую-то полную ответственность, но, к сожалению, придется в период, который пришел. И это последующие две тысячи лет. Вот такой будет важный период», - рассказала Тамара Глоба на встрече со своими поклонниками.

Отметим, что на своем YouTube-канале, Глоба говорила, что дорога к миру начнет прокладываться только через два года. 2023 год будет очень тяжелым для всего мира.

Источник: YouTube-каналы Тамары Глобы и LOGOS.