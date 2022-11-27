Володина назвала самый счастливый день следующей недели

Василиса Володина дала традиционный прогноз на новую неделю. По ее словам, предстоящие семь дней будут непростыми, но спокойный период все же наступит.

«Выходные нежные, особенно воскресенье», - заявила она.

При этом в пятницу, 2 декабря, стоит быть осторожными. В этот день нельзя буйствовать, иначе все может закончиться чревато для вас.

Кроме того, по мнению Володиной, зима начнется всплесками супружеских и любовных недоразумений.

«Станет чуть больше разногласий», - добавила астролог.

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