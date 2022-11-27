Осторожно 2 декабря! Володина предостерегла россиян от опасного дня

Василиса Володина заявила, что в пятницу, 2 декабря, по возможности не стоит ни с кем конфликтовать, иначе можно нажить себе кучу проблем.

«Пятница - неудачный день для того, чтобы пить и буйствовать», - заявила она в соцсетях.

Вообще, по словам Володиной, зима начнется непросто. Всю следующую неделю стоит вложиться в работу. А в личной жизни необходимо проявить терпение. Иначе можно сильно разругаться со своей второй половинкой.

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