«На что не было сил»: Володина дала прогноз на новую неделю

Звезда шоу «Давай поженимся!» Василиса Володина представила свой гороскоп на новую неделю - с 28 ноября по 4 декабря. Астролог пояснила, что нас ждет «трудоголическая неделя», но очень полезная.

«Собираемся и начинаем доделывать то, на что не было сил и душевного ресурса еще некоторое время назад, но то, что должно обязательно быть выполнено до Нового года», - заявила она.

Кроме того, Володина предупредила, что если вы что-то задумали, то лучше это выполнить до среды.

«С среды эти шансы нас покинут», - добавила Василиса.

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