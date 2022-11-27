Тамара Глоба обратилась к Рыбам: «Будут интересные предложения! Не откладывайте!»

Астролог Тамара Глоба дала прогноз на конец ноября для Рыб. Она заметила, что в это время им в делах улыбнется удача. И произойдет это благодаря сторонним людям, которые возникнут на горизонте.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Их не стоит игнорировать, ведь они привнесут в жизнь Рыб нечто полезное, лучше прислушаться к их предложениям.
«Больше всего внимания вы уделите своим новым делам, будут интересные идеи и предложения. Постарайтесь решить эти вопросы сразу, не откладывайте в долгий ящик. Ваш авторитет, ваш успех будут поддерживать вас», - сказала Глоба на своем YouTube-канале.