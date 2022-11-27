«Положитесь на них!»: Глоба назвала, кому должны довериться Водолеи – они помогут, укажут путь

Карьера и жилищные вопросы - главные для Водолеев в ноябре. Представителям знака зодиака будет казаться, что их уже не решить успешно, однако в конце месяца они неожиданно обретут поддержку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Астролог Тамара Глоба посоветовала не игнорировать помощь близких и родственников.

«Положитесь на них, не отказывайтесь от помощи и поддержки, которую вам предложат», - посоветовала Глоба.

Она заметила, что Водолеям светят новые проекты и свободная деятельность в последних числах ноября. Однако астролог заметила, что представители этой зодиакальной системы будут разрываться между семьей и возможными перспективами. Она рекомендовала освоить это новое как можно быстрее.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.