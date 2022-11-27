«Будьте внимательны!»: Глоба выделила Козерогов, чтобы предостеречь их от беды

Тамара Глоба в своем ежемесячном прогнозе предостерегла Козерогов от необдуманных шагов в деловой сфере. Не исключены беды у этого знака зодиака на работе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«В конце ноября будьте внимательны ко всему, что происходит в вашей жизни, в ваших делах и на работе. И берегите свое здоровье - это самое главное. И вы увидите это в конце месяца», - сказала астролог на своем YouTube-канале.

Она заметила, что ангелами-хранителями Козерогов станут их близкие и родственники, они помогут им во многом.