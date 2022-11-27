С 28 ноября по 4 декабря: астролог Урусэль рассказала, какие любовные истории нас ждут на неделе

Астролог Юлия Урусэль на шоу «Доброе утро» канала «Россия 1» рассказала, что ждет людей с 28 ноября по 4 декабря.

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Противоречивые и неоднозначные аспекты звезд отразятся на личной жизни, в которой трудно будет избежать конфликтов и ссор.

«Чудить будет планета любви и красоты Венера. Ее огненная натура будет рьяно идти на противостояние с Марсом, а значит отношения будут проходить проверку на прочность.

А в конце недели она, вообще, может все перевернуть с ног на голову. И забыв про разборки решит пойти на попятную и надев розовые очки предпочтет поддаться чувствам или своим богатым фантазиям», - сказала астролог.

По словам Урусэль, хаоса добавит Нептун, который к воскресенью неожиданно активизируется и в общении с Венерой выдаст идеализацию партеров и разочарование в личной жизни.