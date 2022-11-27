Какие желания Черный Водяной Кролик исполнит в 2023 году, а какие нет

Черный Водяной Кролик станет символом 2023 года. Согласно китайскому лунному календарю, это животное миролюбивое, семейное. А значит, желания надо загадывать про любовь и домашний очаг.

Для одиноких знаков зодиака этот год станет шансом завести семью. А тем. Кто уже состоит в браке - важно сохранить любовь и уважение. А Кролик в этом только будет помогать.

А вот финансовое положение в год Кролика окажется под большим давлением. Доходы могут не покрывать расходы, и у многих вопрос денег встанет остро. Поэтому загадывать желание на финансовую тему можно, но делать это стоит реально.

Астрологи рекомендуют отложить деньги на «черный день» и не делать крупных покупок.

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