Нас ждут перемены: что означает символ Черного Водяного Кролика

Астрологи назвали 2023 год годом Черного Водяного Кролика. Период его главенства будет проходить с 22 января 2023 года по 9 февраля 2024 года.

Кролик в китайском лунном календаре означает силу, упорство, мудрость, утонченность, склонность к знаниям. Также это символ скорости, ловкости и плодовитости.

Астрологи считают, что в 2023 году нас ждут перемены, но связаны они будут скорее с положительными эмоциями. Это благоприятный период для создания семьи и рождения детей.

Встреча Нового 2023 года должна проходить в атмосфере любви и понимания — в тесном кругу родных и друзей. А для юмора наденьте маску кролика, хорошее настроение будет гарантировано.

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