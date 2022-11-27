Астролог Юлия Урусэль: эти слова изменят вашу жизнь - произносите их каждый день

Астролог Юлия Урусэль уверена, что Вселенная всегда позитивно откликается на правильные запросы от человека. Своим подписчикам в Telegram-канале она рассказала, как это сделать эффективно – так, что счастье настигло быстро и легко.

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Астролог посоветовала говорить Вселенной эти слова: «Я благодарю Вселенную за каждую секунду моей жизни! Я в потоке времени! Время любит меня!»

Ведь для того, чтобы тебе что-то давали высшие силы не нужно требовать или просить, нужно именно благодарить. На добрые посылы всегда приходит добро, главное – делать это искренне, от всей души.