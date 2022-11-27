Когда придет мир и отступят конфликты: астролог Глоба спрогнозировала будущее

Тамара Глоба дала астрологический прогноз на будущее, в котором описала развитие конфликтной мировой ситуации. К счастью, ядерной войны не будет, хотя ядерная катастрофа возможна. Произойдет экологическая беда не из-за взрывов бомб, а из-за какой-то техногенной проблемы.

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2023-й год будет очень тяжелым и острым, мира мы не увидим. Однако в конце этого года люди хотя бы поймут, каким образом может разрешиться эта глобальная беда.

В 2024 году забрезжит свет на горизонте – начнется курс на урегулирование конфликтов. Мир Глоба предсказала примерно через два года.

Затем страны начнут открывать свои границы, делая въезд безвизовым. Страны-лидеры отойдут на второй план, а те, что были спинами других неожиданно выйдут на первый план.