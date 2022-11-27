Враги пойдут против Стрельцов в открытую: Глоба дала прогноз на конец ноября

Конец ноября станет для Стрельцов неожиданным. По прогнозам астролога Тамары Глоба, они неожиданно столкнутся с врагами и противниками.

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При этом злопыхатели даже не будут маскироваться, они начнут открыто напирать на огненных представителей зодиакальной системы.

Враги выдвинут свои требования Стрельцам, и им придется решить – как противостоять насилию, выбрать наиболее благоприятный исход этой проблемы. В конце месяца ощутится сильное обострение ситуации.

Глоба сообщила, что при этом вопросы недвижимости Стрелец решит максимально удачно, он будет уютно себя чувствовать дома и сможет покорить многих при помощи своей харизмы.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.