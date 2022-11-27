«Остро это проявится в конце ноября»: от какой беды предостерегла Глоба Стрельцов

В конце ноября у Стрельцов могут произойти некоторые потери и неприятности, об этом рассказала Тамара Глоба на своем YouTube-канале.

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В целом ноябрь – довольно удачный месяц для Стрельца, он это уже и сам почувствовал. Ему с помощью своего обаяния удастся уладить множество важных дел, решатся вопросы недвижимости. Однако в конце ноября его ждут трудности.