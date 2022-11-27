«Остро это проявится в конце ноября»: от какой беды предостерегла Глоба Стрельцов

Тамара Глоба.

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Для представителей этого знака зодиака конец ноября станет особенным.

В конце ноября у Стрельцов могут произойти некоторые потери и неприятности, об этом рассказала Тамара Глоба на своем YouTube-канале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В целом ноябрь – довольно удачный месяц для Стрельца, он это уже и сам почувствовал. Ему с помощью своего обаяния удастся уладить множество важных дел, решатся вопросы недвижимости. Однако в конце ноября его ждут трудности.

«Будет противостояние с противниками, наиболее остро это проявится в конце ноября. Открытые враги, противники выдвинут свои требования», - сказала Глоба.

Читайте также