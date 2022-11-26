«Россия примет спасающихся»: астролог рассказала о будущем страны

В последнее время астрологи все чаще говорят о глобальных проблемах человечества. По мнению Светланы Драган, в недалеком будущем планету ждут серьезные изменения, связанные с климатом.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Из-за катаклизмов часть земель может стать непригодной для жизни, на фоне чего люди будут вынуждены переместиться на другие территории. В России будет безопасно.
«Это связно и с водной стихией, а также вопросами глобального потепления и похолодания. Россия может стать той страной, кто примет спасающихся», — рассказала Драган в программе «Малахов» телеканала «Россия 1».