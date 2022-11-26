«Важно быть осторожными»: астролог предупредила знак, которым могут воспользоваться в конце ноября

Эксперт в астрологии предупредила Львов, которых захотят обмануть.

Анжела Перл отметила, что последняя суббота ноября для представителей этого знака окажется не очень простой. Несмотря на положительные аспекты дня, сложно будет избежать лживых людей.

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