«Важно быть осторожными»: астролог предупредила знак, которым могут воспользоваться в конце ноября

Эксперт в астрологии предупредила Львов, которых захотят обмануть.
Анжела Перл отметила, что последняя суббота ноября для представителей этого знака окажется не очень простой. Несмотря на положительные аспекты дня, сложно будет избежать лживых людей.
Еще больше новостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Львы в этот день будут полны оптимизма, а настроение будет отличным. Но сейчас важно быть крайне внимательным даже к мелочам, иначе потом попросту придется вообще менять свои планы и исправлять ошибки. В этот день кто-то из окружения может воспользоваться доверием Львов. Поэтому важно быть осторожными. Особенно это касается новых знакомых. Кто-то даже попытается завоевать доверие своим обаянием», – передали слова Перл Rsute.ru.
Напомним, ранее ясновидящая Кажетта рассказала, кто способен притягивать богатство.