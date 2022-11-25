Володина предупредила Овнов о предстоящей беде: деньги – вот ваше слабое место

Овны в ноябре уже ощутили определенное финансовое напряжение, рассказала астролог Василиса Володина. Их имущество и деньги буквально зависли над пропастью.

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Володина посоветовала Овнам в конце месяца обратить особое внимание на эту сферу, иначе беды не миновать. Внезапные траты могут сильно подкосить, вероятен расклад событий с полной потерей накоплений, возможны очень серьезные имущественные споры.

Овнам необходимо основательно продумать план своих действий при таком раскладе событий и заранее подготовиться к проблемам с деньгами и собственностью. Не стоит сейчас лишний раз тратиться, оставьте финансовую подушку на будущее.

Источник: woman.ru.