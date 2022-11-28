Самый конфликтный день ноября: гороскоп на понедельник от известного астролога

Раки

Положение Луны может стать причиной сильного стресса и привести к эмоциональному истощению. Это результат накопившейся рабочей нагрузки, которая истощала вашу энергию в течение последней недели. Чтобы избежать вспышек гнева, постарайтесь своевременно делать паузу и думать о приятном.

Стрельцы

Окружающие будут сильно раздражать и предъявлять к вам неадекватные требования. Просто игнорируйте тех, кто выходит за рамки дозволенного, не стоит пытаться кому-то что-то доказать. День пройдет, а вместе с ним и все мелкие неурядицы.

Рыбы

Возможны мелкие конфликты. Даже если инцидент произошел не по вашей вине, сохраняйте самообладание ради собственного внутреннего спокойствия и спокойствия окружающих. Провокации могут подорвать эту решимость, но здравый подход поможет вам сохранить самообладание.

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