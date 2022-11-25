Всем тяжело, а у них любовь и радость! Глоба предсказала этому знаку зодиака счастье

Овнам астролог Тамара Глоба предсказала счастливое окончание ноября. Хотя сам по себе месяц совсем непростой и принесет немало бед людям.

Однако эти представители зодиакальной системы - самые настоящие счастливчики.

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Неожиданно в последние дни осени Овны вдруг ощутят заботу близких, которая им так необходима. Кроме того, велика вероятность встретить свою настоящую любовь. Приятные чувства поглотят Овна и самое приятное, что это будет взаимно.

Скорее всего, Овны встретят свою любовь где-то вдали от дома, поскольку звезды им предрекли множество путей в конце ноября. Там они примут множество судьбоносных решений, вероятно изменят жизнь к лучшему.

Однако Овнам не избежать повышенных трат и не стоит забывать про свое здоровье.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.