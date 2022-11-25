Володина — о 25 ноября: используйте его энергию в свою пользу — как

Астролог Василиса Володина рассказала своим поклонникам о 25 ноября. Это хороший день, энергия которого будет витать в воздухе. Если ее направить в правильное русло, то можно во многом преуспеть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Очень энергичная бодрая пятница, особенно если немножко контролировать себя и не плевать на нормы поведения. Повышенную импульсивность бросаем в работу, лучше уединенную. Близким нужны ваши достижения, а не взрывы эмоций», — предупредила Василиса Володина.

Астролог также рассказала, что с 24 по 30 ноября каждый из нас может устроить для себя наблюдение и поразглядывать людей на улицах. Если вы увидите кого-то в фиолетовых нарядах, не исключено, что это люди, выполняющие космическую миссию помощи окружающим.

«Держите их в поле зрения!» — рекомендовала Володина.

Источник: Telegram-канал «Астролог Василиса Володина».