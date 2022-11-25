Тамара Глоба: чем закончится ноябрь 2022 года – некоторым лучше этого не знать

Тамара Глоба считает, что ноябрь 2022 года – не самый лучший месяц этого года. Впрочем, многие уже ощутили его негативное влияние на себе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Однако расслабляться явно не стоит – ведь конец ноября принесет очередные беды.

В последних числах осени астролог предсказала новые глобальные межчеловеческие конфликты, техногенные катастрофы, которые коснуться множества людей.

Кроме того, взбунтуется и Матушка-Земля, которая пошлет свои испытания на нас. Увы, но природа преподнесла нам целый ряд не самых приятных сюрпризов в виде наводнений и землетрясений. Многим придется из-за этого задуматься о переезде.

Кроме того, Глоба назвала конкретный день – 29 ноября, когда людям нужно быть предельно осторожными. Вторник – это повышенный день аварийности.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.