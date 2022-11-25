Тамара Глоба: чем закончится ноябрь 2022 года – некоторым лучше этого не знать

Тамара Глоба считает, что ноябрь 2022 года – не самый лучший месяц этого года. Впрочем, многие уже ощутили его негативное влияние на себе.
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Однако расслабляться явно не стоит – ведь конец ноября принесет очередные беды.
В последних числах осени астролог предсказала новые глобальные межчеловеческие конфликты, техногенные катастрофы, которые коснуться множества людей.
Кроме того, взбунтуется и Матушка-Земля, которая пошлет свои испытания на нас. Увы, но природа преподнесла нам целый ряд не самых приятных сюрпризов в виде наводнений и землетрясений. Многим придется из-за этого задуматься о переезде.
Кроме того, Глоба назвала конкретный день – 29 ноября, когда людям нужно быть предельно осторожными. Вторник – это повышенный день аварийности.
Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.