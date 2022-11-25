Почему Глоба сказала бояться 25 и 29 ноября: если есть возможность — сидите дома

Каждый из нас ощущал особенные дни, когда все падало из рук, а весь мир будто сговорился против нас или даже всего человечества.

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Астрологи выделяют такие тяжелые дни заранее и стараются предупредить о них людей. В космосе витает тяжелая энергия, которая направлена конкретно против чего-то или для чего-то. И этой энергии вполне можно избежать, если прислушиваться к мнению знающих экспертов.

Так Тамара Глоба назвала 25 и 29 ноября днями повышенной аварийности. Поэтому стоит принять это к сведению и лишний раз не появляться на дорогах.

Если есть возможность, лучше вообще оставаться дома или хотя бы не садиться за руль, отдав предпочтение пешему передвижению вдали от оживленных трасс.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.