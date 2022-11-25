2021-й и 2022-й потеснятся! Тамара Глоба дала неутешительный прогноз на «пустой» 2023 год

Тамара Глоба считает, что ждать послаблений от «пустого» 2023 года не приходится. Этот период не принесет желаемого облегчения или четкого урегулирования бед. Так, события ноября, декабря 2022-го и начала 2023 года можно назвать беспокойными: споры только усилятся, все забурлит и вскипит.

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Помимо локальных волнений год Водяного Кролика ознаменуется природными катаклизмами — землетрясением и наводнением. В целом 2023 год станет самым тяжелым за последнюю тройку лет, потеснив 2021 и 2022 года с пандемией, скачками валют и другими потрясениями.

Плюс во всех сложностях года Водяного Кролика безусловно есть. Так, астролог дала понять, что сегодняшние жесткие события уже через 2–2,5 года приведут к желанию объединиться всем миром на дружественной открытой основе без виз.

По материалам YouTube-проект «Стрелец-молодец».