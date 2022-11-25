Володина назвала счастливый день ноября: достижения ждут вас!

Василиса Володина рассказала своим подписчикам в Telegram-канале «Астролог Василиса Володина» о сильном дне — 25 ноября.

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Это очень хороший день для старта новых дел, звезды этому благоприятствуют. Важно однако в пятницу не забывать про контроль своего эмоционального состояния, иначе энергия может пойти не в позитивное русло, а в разрушительное.

Люди могут чувствовать в этот день повышенную импульсивность, однако это качество вполне может сыграть на руку, если отправить эти порывы в работу.