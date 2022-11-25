Есть вектор развития! Астролог Драган дала четкий прогноз на декабрь для россиян

Астролог Светлана Драган в студии программы «Малахов» на канале «Россия 1» дала четкий прогноз на декабрь. Так, последний месяц уходящего года обещает стать тревожным и богатым на события. Вместо затишья — бурный всплеск.

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Так, астролог дала понять, что стоит подготовить себя к тому, что декабрь будет сложным. Давление только усилится. Однако пугаться не стоит. Главное — внутренний дух, понимание верных путей и вектора развития. Все это в избытке.