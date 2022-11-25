«Станет крайне поворотным»: астролог назвала месяц, который даст старт глобальным событиям для всех

На фоне событий, происходящих в мире, людям хочется понимать, что ждет их в будущем. Так что запрос на мнение астрологов в сегодняшних условиях вполне объясним.
Специалисты, которые могут заглядывать в грядущее, основываясь на своих знаниях о движениях небесных светил, практически в один голос говорят, что в ближайшее время ждать каких-либо глобальных изменений ситуации не стоит.
По мнению известного астролога Светланы Драган, которое она озвучила в эфире шоу телеканала «Россия 1» «Малахов», нужно быть готовыми к сложному декабрю и январю. В феврале прессинг будет только усиливаться, а вот весна принесет некие позитивные перемены.
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Светлана Драган. Фото: кадр шоу «Малахов»
«Март станет крайне поворотным: будут предлагать различные варианты договоренностей, будут провокационные вещи. И нам надо на них не пойти. Историческая страница перелистнется — это касается России и США. Это даст старт глобальным событиям, и все, что мы видим сейчас, останется в далеком прошлом», — предсказала Светлана Драган на шоу «Малахов».