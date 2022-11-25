Наступит ли мир в ближайшее время: Глоба выступила с прогнозом на будущее — ликуйте

2022 год согласно астрологии — это время «противостояния Марса». Поэтому конфликты в геополитике — всего лишь влияние планет, которому мы не в силах противостоять.

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Тамара Глоба высказалась о будущем на ближайшее два года. Астролог считает, что в следующем году мир не ощутит каких-то кардинальных перемен. 2023-й будет по-прежнему тяжелым, конфронтационным.

К тому же добавятся «сюрпризы» от природы, которая начнет бунтовать с ярой силой. Наводнения и землетрясения практически гарантированы. Техногенные и экологические беды тоже предстоит нам познать.

К счастью, в конце года забрезжит хоть какая-то надежда, по крайней мере, люди поймут, в какую сторону мы будем двигаться дальше. А вот урегулирование конфликтов вероятно уже в 2024 году, мир возьмет новый курс.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.