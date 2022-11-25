Какой страх настигнет Овнов в ближайшее время: прогноз астролога и эксперта «России 1» Урусэль

Накануне мы все пережили новолуние, которое, по мнению астрологов, приносит человечеству особое состояние. Люди могут почувствовать свои уязвимые места с особой силой, кроме того, будут способны изменить свою жизнь к лучшему.

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Астролог и эксперт канала «Россия 1» Юлия Урусэль подсказала Овнам, какие у них самые уязвимые места в наступившем лунном месяце. Учитывая эти слабости, представители знака зодиака смогут скорректировать свою жизнь в лучшую сторону.

Овны должны обратить свое внимание на самооценку и ее реализацию.

«Понимание себя и своей самоценности, боязнь шагнуть в неизвестность, выйти из зоны комфорта, потребность научиться пользоваться своими не раскрытыми способностями и талантами» — вот слабые точки Овнов в ближайшее время, по мнению астролога.

Источник: Telegram-канал «Астролог Юлия Урусэль».