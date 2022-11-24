«Поможет реализовать»: стало известно, какие желания можно загадать в год Черного Водяного Кролика

В самую волшебную ночь в году не стоит бояться чудес. Черный Водяной Кролик поможет всем, кто хочет укрепить романтические отношения.

В новогоднюю ночь можно загадать желание и на успех в работе. Однако здесь есть свои нюансы:

«Животное поможет реализовать все цели, связанные с работой. Однако на это могут рассчитывать люди, которые трудятся во благо своей семьи. Кролик помогает также тем, кто больше всего желает повысить комфорт своей жизни. Он подарит им новые возможности».

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