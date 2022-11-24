Февраль — разгорячит, а март — поворотный! Астролог Драган — как стартанет 2023 год

Астролог Светлана Драган в студии программы «Малахов» на канале «Россия 1» поделилась прогнозом на декабрь. Так, эксперт дала понять, что последний месяц года будет сложным. Все ощутят давление, которое будет оказываться агрессивно и жестко. Но пугаться не стоит. Появится понимание верных путей и вектора развития.

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С середины зимы события на мировой арене несколько успокоятся. Горячим временем станет февраль. На первый план снова выйдет прессинг, но будет и прорыв. А вот март станет поворотным. В этом месяце возможны провокации.