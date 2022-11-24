Прибавка к зарплате и премия! Знак зодиака — любимчик Юпитера, на которого хлынет денежный дождь

Астролог Людмила Митрохина назвала главного любимчика Юпитера. Эта планета вышла из ретроградности и с 24 ноября возьмет под свое крылышко знак зодиака, которому улыбнется фортуна. О ком речь? И это Стрелец.

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Так, среди остальных именно Стрелец попадет под счастливое влияние Юпитера. Это их планета-управитель, а значит они никак не могли остаться за бортом удачи. Во всех сферах Стрельцов ждет успех. Есть шанс поправить семейный бюджет и даже разбогатеть.

«Повышение по службе, прибавка к зарплате, внеочередные премии, возвращение долга, щедрые подарки и даже крупные выигрыши», — добавила астролог.

Так, Стрельцов можно по праву назвать баловнями судьбы.

Совет: важно не упустить возможность взять от жизни все.

По материалам 7days