С 24 ноября — курс на удачу! Два знака зодиака — баловни судьбы, которые возьмут свое

Астролог Людмила Митрохина поделилась свежим прогнозом на фоне того, что Юпитер с 24 ноября полностью поменял свою траекторию, выйдя из ретроградности. Эта планета сулит удачу двум знака зодиака, которые получат то, о чем и мечтать не могли. Юпитер будет им благоволить, сделав их своими любимчиками среди прочих. О ком речь? И это Стрелец и Козерог.

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Больше всех под счастливое влияние Юпитера попадут именно Стрельцы. Это их планета-управитель, а значит они никак не могли остаться за бортом удачи. Во всех сферах Стрельцов ждет успех. Можно рассчитывать на повышение по службе, прибавка к зарплате, внеочередные премии, возвращение долга, щедрые подарки и даже крупные выигрыши. Стрельцов можно по праву назвать баловнями судьбы.

Совет: важно не упустить возможность взять от жизни все.

Козероги тоже могут надеяться на приятный сюрприз от Вселенной. Так, они с легкостью избавятся от всех беспокоящих их проблем. Особенно повезет тем, кто ищет свою вторую половинку. Возможны судьбоносные встречи. Также Козероги могут внезапно открыть свой потенциал и заняться тем делом, которое не только принесет им удовольствие, но и деньги.

Совет: стоит запастись терпением, ждать золотых гор в начале пути не следует.

По материалам 7days