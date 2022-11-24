До 5 сентября 2023 года — бедам конец! Юпитер вне ретроградности — гороскоп для знаков зодиака

Астролог Людмила Митрохина дала свежий прогноз для всех знаков зодиака на фоне выхода Юпитера из ретроградности. С 24 ноября планета полностью изменила свою траекторию. Он был ретроградным 119 дней, с 28 июля по 23 ноября 2022 года.

Говоря о возможных положительных влияниях, астролог подметила, что наконец-то пришел конец всем неприятностям и впереди ждет счастливое будущее, по крайней мере до 5 сентября 2023 года, пока планета опять не станет ретроградной.

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Что же стоит делать представителям всех знаков зодиака в период правильного движения Юпитера.

Не браться за все дела сразу — подход должен быть серьезным;

Совершить путешествия на небольшие расстояния с экономией денег;

Попробовать силы в новой профессии. Заложить крепкий фундамент для будущего;

Удачно пройдут сделки, деловые переговоры. При подписании документов не будет волокиты.

По материалам 7days