2023-й — пустой год, а 2024-й — разрядка! Глоба послала четкое предостережение россиянам

Тамара Глоба считает, что год Водяного Кролика окажется пустым. Никакого облегчения этот период не даст, скорее наоборот. Ноябрь, декабрь 2022-го и начало 2023 года принесут новые серьезные конфликты. Ситуация только ужесточится. Так, год Водяного Кролика испытает всех на прочность.

Кроме того, как подмечает астролог, 2023 год станет самым тяжелым за последнюю тройку лет, потеснив 2021-й и 2022-й с пандемией скачком валют и бурными всплесками.

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Ждать облегчение раньше 2024 года не приходится. Именно в этот период наступит финансовое утверждение, замнется вопрос с урожаем, а череда бед отступит.

Кроме того, Тамара Глоба оставила предостережение всем тем, кто надеется пересидеть это смутное время. Так, астролог дала понять, что нужно обратить внимание на семью. Очень важно сохранить баланс. И удержать свое дело в руках. Не стоит забывать и о здоровье, психологическом состоянии, а также нервной системе.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец».