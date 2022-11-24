Тамара Глоба назвала ближайший год, когда придет настоящее облегчение для россиян

Тамара Глоба считает, что год Водяного Кролика станет самым тяжелым за последнюю тройку лет. Похоже, что 2021 и 2022 года не пойдут ни в какое сравнение. И это несмотря на пандемию, скачки валют, обострение споров и общий накал страстей.

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При этом астролог назвала ближайший год, который принесет облегчение всему миру. Первый лучик надежды появится после 2023 года.

«Следующий год будет пустой. В 2024 году придет облегчение. Мы почувствуем не только облегчение, это период утверждения финансового и вопроса урожая, и вопроса настоящего мирного урегулирования», — сказала Тамара Глоба.

По материалам YouTube-шоу Надежды Стрелец.