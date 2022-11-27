Каким знака зодиака надо избегать воду и дороги в воскресенье, 27 ноября

Близнецы
По возможности избегайте нахождения в воде или рядом с ней. Несчастные случаи, связанные с водой, сегодня особенно вероятны. Если вам все же придется войти в воду, убедитесь, что вы находитесь в поле зрения спасателей, и обязательно возьмите с собой спасательный жилет. Не ведите себя сегодня безрассудно или беспечно вблизи любого водоема.
Весы
Вы переживаете период, когда вы склонны к несчастным случаям. Это просто не ваш день, поэтому оставайтесь дома и наслаждайтесь отдыхом. Лучше быть осторожным, чем заигрывать с опасностью. Все признаки указывают на то, что сегодня вы можете попасть в дорожную аварию, несмотря на то, что соблюдаете все правила дорожного движения. Просто позвольте себе насладиться днем отдыха и покоя.
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Стрельцы
Вы также будьте внимательны на дороге и любой ценой избегайте превышения скорости. Вам нужно быть особенно осторожными, особенно на автомагистралях, где есть тенденция превышать скорость, так как сегодня отмечаются вероятны происшествия.