Каким знака зодиака надо избегать воду и дороги в воскресенье, 27 ноября

Близнецы

По возможности избегайте нахождения в воде или рядом с ней. Несчастные случаи, связанные с водой, сегодня особенно вероятны. Если вам все же придется войти в воду, убедитесь, что вы находитесь в поле зрения спасателей, и обязательно возьмите с собой спасательный жилет. Не ведите себя сегодня безрассудно или беспечно вблизи любого водоема.

Весы

Вы переживаете период, когда вы склонны к несчастным случаям. Это просто не ваш день, поэтому оставайтесь дома и наслаждайтесь отдыхом. Лучше быть осторожным, чем заигрывать с опасностью. Все признаки указывают на то, что сегодня вы можете попасть в дорожную аварию, несмотря на то, что соблюдаете все правила дорожного движения. Просто позвольте себе насладиться днем отдыха и покоя.