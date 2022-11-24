Володина назвала два знака зодиака, которые рискуют остаться без гроша в ноябре

Василиса Володина в свежем прогнозе на ноябрь назвала два знака зодиака, которые рискуют пустить все свои деньги по ветру. Так, представителям этого зодиакального круга не помешало бы более осмотрительно подходить к тратам. И вспомнить про разумную экономию.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напряжение Овна в этом месяце будет напрямую связано с деньгами и имуществом. Это могут быть: внезапные траты, накопления, выяснения, кому и что принадлежит. Рожденным под этим созвездием стоит опираться на свои расчеты, поменьше тратить и следить за доходом.

Этот же совет применим и к Ракам. Их финансы, как говорится, поют романсы. Они столько планируют купить, однако их доходы едва ли предполагают бессмысленное расточительство.