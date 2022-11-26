Какие знаки зодиака ждет удача, которую важно не упустить

Раки
Самое время пересмотреть свою социальную жизнь. Вы будете находиться в приподнятом и радостном настроении. Разве вам не хочется выйти и в свет и познакомиться с новыми людьми? Вы скучали или раздражались на работе, потому что ваши обязанности тянут вас вниз.
Почему бы не отправиться куда-нибудь с друзьями и не посмотреть, как все сложится? Даже если общественные мероприятия - не ваш конек, время от времени делайте это, это поможет вам расслабиться и освежиться.
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Львы
Мысли о любимом человеке, скорее всего, сделают ваш роман полным искр и страсти. Пришло время серьезно задуматься о пожизненном обязательстве, если вы хотите укрепить ваши отношения. Если вы настроены на долгую перспективу, почему бы не сделать это официально?