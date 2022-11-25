Как движение Луны повлияет на пятницу, 25 ноября

Астролог Мирелла Гасанова считает, что для большинства из нас вечер, проведенный дома, будет намного продуктивней и приятней, чем выход в свет.

Близнецы

Атмосфера в вашем доме сегодня будет радостной и благоприятной для вас благодаря движению Луны. Вам следует проводить больше времени с семьей и друзьями, оставив профессиональные заботы в стороне. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы пообщаться с друзьями или членами семьи, с которыми вы, возможно, давно не общались.

Скорпионы

День обещает гармонию и спокойствие в домашней сфере сегодня. Вы можете проводить больше времени со своей семьей. Это поможет укрепить вашу связь и позволит вам больше узнать о событиях в их жизни. Открытое и честное общение будет способствовать укреплению доверия.

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