«Могут снести все на своем пути»: астрологи назвали три знака, которые страшны в гневе

Аккуратнее нужно быть с представителями огненных знаков: Овнами и Львами.

Овны сильно злятся, но быстро отходят:

«С Овнами нужно быть осторожнее. Представители этого знака очень быстро вспыхивают, но быстро отходят, однако за то время, пока они в гневе, могут снести все на своем пути».

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Львы вспыхивают дольше Овнов, но по опасности им не уступают.