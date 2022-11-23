«Могут снести все на своем пути»: астрологи назвали три знака, которые страшны в гневе

Стало известно, к каким знакам зодиака лучше не подходить во время вспышек гнева.
Астрологи отметили, что Раки вначале горько плачут, а потом идут в атаку. Так что их оппонентам нужно быть начеку:
«Чаще всего Раки начинают плакать в ситуации сильного стресса, а уже потом идут в атаку, буквально набрасываясь на оппонента. К счастью, Рака легко успокоить, и до драки, как правило, дело не доходит. Хотя и такое случается».
Аккуратнее нужно быть с представителями огненных знаков: Овнами и Львами.
Овны сильно злятся, но быстро отходят:
«С Овнами нужно быть осторожнее. Представители этого знака очень быстро вспыхивают, но быстро отходят, однако за то время, пока они в гневе, могут снести все на своем пути».
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Львы вспыхивают дольше Овнов, но по опасности им не уступают.
«Это один из самых уверенных в себе знаков, а потому не терпит никакой критики в свой адрес, и тем более — когда с ним вступают в спор. Если вы решитесь оспорить какую-либо мысль Льва, будьте готовы к жесткому ответу», — отметили в Womenhit.ru.