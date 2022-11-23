Утрясется, еще 2–2,5 года! Тамара Глоба дала вменяемый прогноз, когда череде бед конец

Тамара Глоба поделилась четким и ясным прогнозом относительного того, когда пыль сегодняшних жестких событий уляжется. Астролог дала понять, что непросто будет до 2024 года. Все словно захлопнулись в себе. Зато потом наступит период, который вместит в себя колоссальные перемены как в экономике, так и в социуме. Мир должен пережить полную трансформацию.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Если говорить о ближайших годах, то 2023-й станет самым тяжелым за последнюю тройку лет, переплюнув даже 2021 и 2022 года. Когда же череда бед отступит? Рассчитывать на год Водяного Кролика не приходится.

«И только через 2–2,5 года начнется период, когда все будет вставать на свои места», — добавила астролог.

Кстати, перемены коснутся и финансов. Тамара Глоба намекнула, что те, у кого было все, могут опять остаться с пустыми карманами и наоборот, те, кто не имел ничего в нужный момент получат доступ к новым возможностям, технологиям, финансовым потокам на основах электронных систем.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец».