В 2030-е — новый мир! Тамара Глоба предрекла утечку денег от богатых к нищим

Тамара Глоба дала четкий прогноз относительно финансовых потоков. Астролог поделилась ошеломляющим предзнаменованием, которое имеет отношение к денежным структурам. В первую очередь, в группе риска окажутся именно богачи.

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Те люди, которые владеют и располагают многими ресурсами. Они могут в одночасье лишиться всего. На их деньги улучшат жизнь всех нуждающихся, пишет MK.ru.

При этом астролог дала понять, что сценарий смутных 90-х едва ли повторится, поэтому дефолт маловероятен.

Говоря о текущих событиях, Тамара Глоба намекнула, что все встанет на свои мечта через 2-2,5 года. Мир полностью поменяется. Так, по большому счету изменится абсолютно все — экономика, психология и цивилизации.

Те, кто имели многое, опять останутся без всего. И наоборот, люди, у которых ничего нет, в какой-то момент захватят в свои руки возможности, технологии и новые финансовые потоки на основе электронных систем.

«В 20-е годы будет «передел мира», в 30-е годы выстроится новый поток цивилизации», — заверила Тамара Глоба.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец».