Бедные и богатые поменяются местами! Тамара Глоба предсказала, что будет с деньгами

Тамара Глоба дала свежий прогноз на год Водяного Кролика. Так, астролог назвала 2023-й самым тяжелым за последнюю тройку лет. Даже пандемийные и кризисные 2021 и 2022 год на фоне всех треволнений, споров и скачка валют, покажутся не столь угнетающими.

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Зато 2026 год станет периодом великих свершений и преобразований. Как бы странно это сейчас не звучало, все заходят объединиться, построить мир на открытой дружественной основе.

Что же будет с деньгами? Так, астролог не исключает, что бедные поменяются местами в богатыми.

«Люди, которые имели много, опять останутся без всего. А люди, которые не имели ничего, в какой-то нужный момент захватят в свои руки то, что будет новым: новые возможности, новые технологии, новые финансовые потоки», — заверила Тамара Глоба.

Кроме того, вполне возможны перемены, которые связаны с расчетными системами в целом.

«Будет не электронная, а даже электрическая система денег. У каждого человека будет свое число, в которое включается абсолютно все: что вы зарабатываете, какое у вас есть имущество, какие у вас есть земли», — добавила астролог.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец».