«На работе будут перестановки!»: Глоба рассказала Стрельцам о сюрпризах судьбы в ближайшее время

Астролог Тамара Глоба посоветовала Стрельцам задуматься о том, что происходит в их карьере, поскольку велика вероятность изменений в этой области уже в текущем месяце.

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«Работа может принести вам сюрпризы. В этот период будьте внимательные и к своим сотрудникам, возможна смена коллектива. На работе будут перестановки. Стоит обратить внимание и на вопросы здоровья», - предупредила Стрельцов Тамара Глоба в своем YouTube-канале.

Тамара Глоба считает, что во второй половине ноября обаяние и поступки Стрельца сыграют ему на руку. Благодаря этим качествам Стрелец уладит свои дела и решит многие свои вопросы, однако противостояний с противниками не избежать. Эта борьба наиболее остро проявится в конце месяца.