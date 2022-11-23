Глоба назвала очень важный месяц для Скорпионов: «Материальный успех и возможности заработка»

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«В этом месяце много важных и интересных событий будет связано с вашими детьми, с любовью, с делами, которые касаются работы и творчества. Ваше слово будет иметь успех», — сказала астролог на своем YouTube-канале.

Она не исключила возникновение споров и конфликтов, трудности в семье. Астролог посоветовала отнестись к близким с большим вниманием.