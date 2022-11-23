Глоба назвала очень важный месяц для Скорпионов: «Материальный успех и возможности заработка»

Тамара Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Вместе с тем в конце этого месяца Скорпионов может ждать неприятный сюрприз.

Тамара Глоба назвала ноябрь 2022 года для Скорпионов очень важным месяцем. И не потому, что представители этого знака зодиака родились в данном месяце.

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«В этом месяце много важных и интересных событий будет связано с вашими детьми, с любовью, с делами, которые касаются работы и творчества. Ваше слово будет иметь успех», — сказала астролог на своем YouTube-канале.

Она не исключила возникновение споров и конфликтов, трудности в семье. Астролог посоветовала отнестись к близким с большим вниманием.

 «Вторая половина ноября принесет материальный успех, возможности заработка и реализацию интеллектуальных планов», — поведала Глоба.

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