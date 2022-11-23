Февраль — трата денег на роскошь и комфорт! Чем аукнется конец зимы 2023 года

Астролог Екатерина Свинцова дала прогноз на февраль, назвав те важные перемены, которые могут произойти в конце зимы 2023 года.

Так, в феврале Венера последует за Сатурном в созвездии Водолея. Поэтому время возможных перемен на политической арене продолжится.

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«Настанет эпоха великих дел и формирования новой структуры», — делится предзнаменованиями астролог.

А уже к концу месяца Венера составит пару Юпитеру, образуя соединение планет, отвечающих за роскошь, комфорт и благосостояние.

«В данный период можно не экономить на качестве и брендах, пора позволить себе то, о чем давно мечтали», — уточнила эксперт в астропрогнозе.

Так, астролог советует искать лучших учителей тем, кто хочет получить образование, выбирать исключительно фешенебельные отели для комфортных поездок и путешествий, не экономить на стройматериалах тем, кто планирует ремонт. Все это, скорее всего, окупится.

По материалам Grazia.