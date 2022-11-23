Январь - то, чего все ждали 2,5 года! Каким выдастся начало 2023-го - четкий прогноз

Астролог Екатерина Свинцова дала прогноз на январь 2023 года, описав, каким будет этот период. Ранее эксперты в один голос утверждали, что год Водяного Кролика испытает всех на прочность - это смутное время. Однако в нем есть и свои плюсы.

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Так, астролог подметила, что пару Сатурну в январе составит Венера. А это значит, что можно мыслить шире, формировать масштабные идеи для новых проектов и даже планировать их запуск.

Также возможны важные политические изменения, трансформации и перестройки на этой арене.

«Особенно интересно понаблюдать, как проявит себя данное соединение планет в преддверии перехода Сатурна в созвездие Водолей, которое произойдет в конце января», - подметила астролог.

Может случится то, чего все ждали долгих 2,5 года. Во-первых, станет легче дышать! Водолей воздушный, молодой и фантазийный.

Во-вторых, этот знак можно считать трансформатором и нарушителем правил.

«И вполне возможно, что эти планетарные настроения подарят нам масштабные изменения в стране и мире», - заверила эксперт в астропрогнозе.

Таким образом, те, кто основательно потрудился в период Сатурна в Козероге, наконец получат свои заслуженные награды. Остальные же могут быть слегка разочарованы.

По материалам Grazia.